Al Niguarda arriva l’infermiera anti-influenza | Vuole vaccinarsi adesso nell’attesa?

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ha una pettorina con scritto “infermiere leader per la vaccinazione” e si può incontrare all’ospedale, nelle sale d’attesa o alle casse ticket, insomma dove le persone hanno un po’ di tempo da ingannare. Tempo che si sono prese per una visita o un esame, o per accompagnare qualcuno, ma non pensavano di avere perdall’, volendo insieme dal Covid-19, e, per le categorie alle quali è raccomandato, dallo pneumococco e dall’herpes zoster. La campagna in Lombardia è partita da quasi tre settimane per le persone cui l’nfluenzale è sempre offerto gratis, come gli ultrasessantenni, i minori da sei mesi a 17 anni, le donne incinte, chi lavora in servizi essenziali come sanità, forze dell’ordine e scuola e chi per altre patologie è più esposto a complicanze gravi se contrae l’(la proposta si estende a familiari e caregiver).