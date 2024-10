Parata di VIp per la nuova edizione di Sinfonia d’Autunno, il charity event dedicato alla Aido (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fioretta Mari, Marta Bifano, Antonio Zequila, Manuela Metri , Giuseppe Alessio Nuzzo saranno gli special guest della nuova edizione di “Sinfonia d’Autunno“, il tradizionale charity event ideato ed organizzato da Maridì Communication, quest’anno destinato alla comunicazione di Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Odv ), al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema sociale così delicato e relativa raccolta fondi. L’evento che si svolgerà mercoledì 23 ottobre a Villa Mazzarella (Napoli) a partire dalle ore 20,00 vedrà in pole position la Signora Flavia Petrin, Presidente Aido Nazionale; con lei, imprenditori e professionisti provenienti dall’intera penisola, tutti uniti dal nobile scopo della solidarietà, quali, Gianmario Bertollo fondatore e titolare con la consorte Maria Sole Pavan della “Legge3. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fioretta Mari, Marta Bifano, Antonio Zequila, Manuela Metri , Giuseppe Alessio Nuzzo saranno gli special guest delladi ““, il tradizionaleideato ed organizzato da Maridì Communication, quest’anno destinatocomunicazione di(Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Odv ), al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema sociale così delicato e relativa raccolta fondi. L’o che si svolgerà mercoledì 23 ottobre a Villa Mazzarella (Napoli) a partire dalle ore 20,00 vedrà in pole position la Signora Flavia Petrin, PresidenteNazionale; con lei, imprenditori e professionisti provenienti dall’intera penisola, tutti uniti dal nobile scopo della solidarietà, quali, Gianmario Bertollo fondatore e titolare con la consorte Maria Sole Pavan della “Legge3.

Zero lancia nuova edizione del programma per startup cleantech - Le startup selezionate - spiega una nota - hanno la possibilità di accedere fino a 120 mila euro di investimento e ad un programma di accelerazione, sperimentazione industriale e impatto della durata di 5 mesi. . "Con una dotazione di 4,1 milioni di euro per gli investimenti pre-seed e successivi follow-on - viene spiegato - in 3 anni Zero ha accelerato 30 startup che hanno raccolto più di 3 ... (Quotidiano.net)

Prende il via alla "Pizzigoni-Carducci" la nuova edizione del progetto "I rischi del Web" - Questa mattina, nell’istituto comprensivo ”Pizzigoni-Carducci” di via Siena 5, l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi dà l'avvio alle attività della campagna di sensibilizzazione "I rischi del Web", promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la polizia di Stato e... (Cataniatoday.it)

Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale : tutte le sfide del big-tech nella nuova edizione dell’ AI&VR FESTIVAL Multiverse World - IL FESTIVAL, DATE E APPUNTAMENTI – Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma completo della nuova edizione dell’AI&VR FESTIVAL Multiverse World che si svolgerà lunedì 21 ottobre (con una riservata cerimonia di apertura) e martedì 22 ottobre al Museo Nazionale del Cinema di Torino. (Romadailynews.it)