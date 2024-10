Notizie.com - Open Arms, “difficile dimostrare che non è un processo politico”. Udienza rinviata al 20 dicembre

(Di venerdì 18 ottobre 2024)al 20l’deldi primo grado che vede imputato Matteo Salvini. Questa mattina a Palermo, in piazza Politeama, la Lega è ha manifestato in sostegno del vicepremier, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno. Dopo le minacce sui social per la richiesta di pena, è stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi.che non e?(Ansa Foto) – notizie.comÈ stata una lunga mattinata a Palermo: mentre era in corso l’arringa dell’avvocata Giulia Bongiorno che difende Matteo Salvini, gli esponenti della Lega manifestavano in solidarietà al loro leader.