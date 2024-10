Oche e lepri invadono la pista durante le pre-qualifiche della MotoGP in Australia: Martin rischia grosso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tre Oche e una lepre hanno invaso il circuito di Phillip Island durante le pre-qualifiche del Gp Australia di MotoGP. rischia grosso Jorge Martin che fortunatamente mantiene l'equilibrio in moto. Fanpage.it - Oche e lepri invadono la pista durante le pre-qualifiche della MotoGP in Australia: Martin rischia grosso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tree una lepre hanno invaso il circuito di Phillip Islandle pre-del GpdiJorgeche fortunatamente mantiene l'equilibrio in moto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Quando giocherà la tua squadra durante il periodo festivo? - Il Manchester City darà il via al periodo festivo all’Aston Villa sabato 21 dicembre su TNT Sports, con il Tottenham che ospiterà il Liverpool il giorno dopo nel calcio d’inizio di Sky Sports alle 16:30 come parte di cinque partite trasmesse in televisione prima di Natale. L’incontro di Capodanno vede l’Arsenal attraversare Londra per affrontare il Brentford, con Aston Villa-Brighton, ... (Justcalcio.com)

Due morti sul lavoro in poche ore : un 34enne schiacciato da una pressa a Varese - operaio muore durante la manutenzione di una funivia - Schiacciati, uno da una pressa e l’altro da una cabina della funivia. La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e le cause sono al vaglio dei carabinieri e funzionari di Ats, competenti in materia di infortuni sul lavoro. Sul posto sono intervenuti il 118, il Soccorso alpino valdostano e le forze dell’ordine. (Ilfattoquotidiano.it)

Stadio Maradona - Manfredi : “Il Napoli giocherà qui durante i lavori” - Stadio Maradona: lavori in corso con il Napoli in campo “Il Napoli non andrà a giocare altrove mentre si svolgeranno i lavori: questo è il progetto su cui stiamo lavorando,” ha affermato Manfredi. Stadio Maradona: verso un impianto moderno ed europeo Manfredi ha anticipato alcune caratteristiche del futuro Stadio Maradona: “L’eliminazione della pista d’atletica e l’avvicinamento delle curve al ... (Napolipiu.com)