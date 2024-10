Marquez davanti nel venerdì di Phillip Island, Bagnaia 5° (Di venerdì 18 ottobre 2024) Phillip Island (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – All’alba italiana gliappassionati di MotoGp si sono svegliati dovendo fare i conti conun Marc Marquez in grande spolvero. Nel corso delle prequalifichedel Gran Premio d’Australia, l’otto volte campione del mondo hafatto registrare il miglior tempo in 1’27?770, precedendo sulpodio di giornata il fratello Alex (+0?102), al secondo posto, eBezzecchi (+0?188), al terzo. I due rivali nel mondiale, Martin eBagnaia, sono rispettivamente quarto (+0?197) e quinto (+0?243).In generale, è stato un venerdì non privo di turbamenti edinconvenienti. La tanto attesa pioggia c’è effettivamente stata eha condizionato le FP1 delle classi inferiori, portandoaddirittura alla cancellazione di quelle della classe regina. LaPractice, dunque, per i piloti ha rappresentato il primo approccio stagionale col circuito di Philipp Island. Unlimitednews.it - Marquez davanti nel venerdì di Phillip Island, Bagnaia 5° Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – All’alba italiana gliappassionati di MotoGp si sono svegliati dovendo fare i conti conun Marcin grande spolvero. Nel corso delle prequalifichedel Gran Premio d’Australia, l’otto volte campione del mondo hafatto registrare il miglior tempo in 1’27?770, precedendo sulpodio di giornata il fratello Alex (+0?102), al secondo posto, eBezzecchi (+0?188), al terzo. I due rivali nel mondiale, Martin e, sono rispettivamente quarto (+0?197) e quinto (+0?243).In generale, è stato unnon privo di turbamenti edinconvenienti. La tanto attesa pioggia c’è effettivamente stata eha condizionato le FP1 delle classi inferiori, portandoaddirittura alla cancellazione di quelle della classe regina. LaPractice, dunque, per i piloti ha rappresentato il primo approccio stagionale col circuito di Philipp

