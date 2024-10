Quotidiano.net - Istat, il pil illegale sale con stupefacenti e prostituzione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L'economianel 2022 - rileva l'- ha generato un valore aggiunto pari a 19,8 miliardi di euro, con un impatto dell'1,1%. Rispetto al 2021, il valore aggiunto dell'economiaè cresciuto di 1,2 miliardi, "accelerando la dinamica positiva già riscontrata l'anno precedente (+6,7% contro il +5,6%)". I consumi finali di beni e servizi illegali sono cresciuti di 1,6 miliardi di euro, a 22,8 miliardi, corrispondenti all'1,9% del valore complessivo della spesa per consumi finali. "L'aumento è stato determinato per lo più dall'aggiornamento dell'indagine Ipsad (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs, di fonte CNR) che, per il 2022, ha segnalato un aumento delle prevalenze di utilizzo di eroina".