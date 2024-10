Sport.quotidiano.net - Il Brescia lancia la sfida al Sassuolo con la squadra decimata dagli infortuni: probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora unacontro un suo ex allenatore per il, che si appresta a ripartire dopo la sosta per le nazionali ospitando ilguidato in panchina da Fabio Grosso, che per tre partite è stato il tecnico delle Rondinelle. Al di là di questa curiosità l’incontro in programma domani, sabato 19 ottobre, al “Rigamonti” si preannuncia molto importante per entrambe le contendenti, visto che i biancazzurri di Rolando Maran, oltre a voler regalare un successo di rilievo ai propri tifosi e a dare continuità al proprio percorso positivo, sono determinati a dimostrare con i neroverdi di poter rimanere nella zona che conta della classifica della serie B (“Siamo pronti a giocarcela con la favorita della serie B” ha ribadito il tecnicono), mentre gli emiliani sono intenzionati ad operare l’ulteriore scatto in avanti necessario per credere sempre più nella promozione diretta.