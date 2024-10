Gaeta.it - Riapertura del Superstore Coop di Bra: nuovi spazi e servizi per il pubblico

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildi Bra riapre le sue porte ala partire dal 17 ottobre, dopo un intervento di ristrutturazione che ha interessato sia gli interni che gli esterni del punto vendita. Questa evoluzione non riguarda solo l'aspetto estetico, ma introduce anche diverse novità pensate per migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti. Con un investimento di 3 milioni di euro, laerativa Novaha implementato un formato "" che ottimizza l'efficienza e la funzionalità delloo commerciale. Ristrutturazione degliinterni ed esterni La recente ristrutturazione ha apportato cambiamenti significativi non solo all'interno del, ma anche alla galleria commerciale adiacente.