Perturbazione in arrivo | diramata l' allerta meteo

La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta gialla dalle 8:00 di venerdì 18 ottobre alle 14:00 di sabato 19. Il rischio secondo i tecnici è di ?situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali

