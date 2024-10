Migranti, l’Ue pronta allo scontro durante il Consiglio: la premier a colloquio con i “falchi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le posizioni dei 27 Paesi membri sul tema dell'immigrazione non sarebbero ancora coese e ciò presupporrebbe una certa difficoltà del Consiglio europeo a trovare una soluzione al fenomeno migratorio che possa accontentare le richieste di tutti L'articolo Migranti, l’Ue pronta allo scontro durante il Consiglio: la premier a colloquio con i “falchi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, l’Ue pronta allo scontro durante il Consiglio: la premier a colloquio con i “falchi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le posizioni dei 27 Paesi membri sul tema dell'immigrazione non sarebbero ancora coese e ciò presupporrebbe una certa difficoltà deleuropeo a trovare una soluzione al fenomeno migratorio che possa accontentare le richieste di tutti L'articoloil: lacon i “” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consiglio europeo - è già scontro sui migranti : i leader divisi sui rimpatri e sul Patto per l’asilo - Proprio sui migranti, infatti, i leader europei dovranno trovare un punto di caduta. Resta però un nodo: l’accordo italiano prevede il trasferimento diretto dei migranti senza un passaggio in Italia, una zona grigia che non è prevista dal diritto Ue e che per questo è da valutare. Il Consiglio europeo diviso sui migranti. (Lanotiziagiornale.it)

Medioriente - Ucraina e competitività al Consiglio d’Europa. Sui migranti vince il modello Italia - Si tratta però di due cose diverse. Il Consiglio Europeo di ottobre, in agenda per giovedì 17 e venerdì 18, sarà focalizzato su quattro temi centrali: guerra in Ucraina, conflitti nel Medio Oriente, migrazioni e competitività dell’Ue. Soprattutto in vista di una nuova proposta legislativa sul rimpatrio”. (Secoloditalia.it)

Medio oriente - Unifil - migranti. Le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo - Un progetto svolto sinergia con il presidente albanese Edi Rama, sostiene Meloni, ma che le opposizioni continuano a criticare. Alle ore 9. Alla Camera invece andrà nel pomeriggio, alle ore 15. Nelle comunicazioni ci sarà anche il dossier migranti all’indomani della partenza della prima nave da Lampedusa alla volta dell’Albania. (Ilfoglio.it)