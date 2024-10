Migranti, l'Europa studia il modello Italia-Albania (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono 11 i Paesi che partecipano alla riunione di Bruxelles promossa da Meloni e presieduta da von der Leyen. La premier: "Curioso mentre in Italia la sinistra ci attacca, in Ue discutono delle nostre iniziative sull'immigrazione" Ilgiornale.it - Migranti, l'Europa studia il modello Italia-Albania Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono 11 i Paesi che partecipano alla riunione di Bruxelles promossa da Meloni e presieduta da von der Leyen. La premier: "Curioso mentre inla sinistra ci attacca, in Ue discutono delle nostre iniziative sull'immigrazione"

