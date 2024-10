Maltempo, peggioramento dal pomeriggio: l'allerta diventa arancione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Aumenta di grado l'allerta meteo già emessa ieri per la giornata di oggi, giovedì 17 ottobre, dalla sala operativa della Protezione civile regionale. Da gialla infatti passa ad arancione per rischio idrogeologico e temporali sulla Toscana nord occidentale, compresa dunque la provincia di Pisa Pisatoday.it - Maltempo, peggioramento dal pomeriggio: l'allerta diventa arancione Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Aumenta di grado l'meteo già emessa ieri per la giornata di oggi, giovedì 17 ottobre, dalla sala operativa della Protezione civile regionale. Da gialla infatti passa adper rischio idrogeologico e temporali sulla Toscana nord occidentale, compresa dunque la provincia di Pisa

Maltempo - ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria - Emilia Romagna e Toscana - In particolare, è arancione l'allerta per tutta la Liguria, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla. Ancora maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul Nord Ovest e sulla Toscana. (Tg24.sky.it)

Allerta arancione in Toscana - il maltempo torna a far paura : le aree a rischio - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di venerdì 18 ottobre una allerta meteo arancione in Toscana per rischio idrogeologico e temporali molto forti. Già da oggi, giovedì 17 ottobre, piogge e locali temporali in intensificazione nel pomeriggio che si estendono dalla costa al resto della regione. (Lanazione.it)

Maltempo - ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento - su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Il Dipartimento ha valutato un’allerta arancione per il centro levante della Liguria (il ponente resta in giallo) e ... (Tg24.sky.it)