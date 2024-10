Interventi di miglioramento sismico per la Cattedrale di Camerino | approvato il progetto da 74 milioni

Gaeta.it - Interventi di miglioramento sismico per la Cattedrale di Camerino: approvato il progetto da 7,4 milioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, con la sua ricca storia e i suoi importantissimi edifici storici, si prepara a un significativo passo verso il recupero delladella Santissima Annunziata. Grazie al recente ok in Conferenza dei Servizi, inizieranno lavori diche ridaranno nuovo vigore a un importante simbolo della città , colpita duramente dal sisma del 2016. Questo intervento non solo mira a garantire la sicurezza dell’edificio, ma rappresenta anche un segnale di rinascita per l’intera comunità locale. La storia e l’importanza dellaLadella Santissima Annunziata ha origini che si possono far risalire al VII secolo, come dimostrano alcuni frammenti architettonici recuperati nella sua cripta.