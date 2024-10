I giovani de ’La bottega di Antonio’ portano il musical al Palariviera (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il gruppo teatrale ’La bottega di Antonio’, composto da giovani della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a San Benedetto del Tronto, presenta il musical ’La Promessa che cambia il destino’, ispirato al celebre romanzo ’I Promessi Sposi’. L’evento si terrà presso il Teatro Palariviera in due date: sabato 19 ottobre, con uno spettacolo dedicato alle scuole della città, e domenica 20 ottobre, con ingresso gratuito per tutta la comunità. Questo progetto, fortemente voluto dalla parrocchia, ha come scopo principale sensibilizzare giovani e adulti sul tema della violenza di genere. Lo spettacolo del 19 ottobre, denominato ’Progetto Scuola: D’amore si vive’, sarà dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, una delle tante donne vittime di femminicidio. Il caso specifico di Giulia ha scosso profondamente l’opinione pubblica . Ilrestodelcarlino.it - I giovani de ’La bottega di Antonio’ portano il musical al Palariviera Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il gruppo teatrale ’Ladi, composto dadella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a San Benedetto del Tronto, presenta il’La Promessa che cambia il destino’, ispirato al celebre romanzo ’I Promessi Sposi’. L’evento si terrà presso il Teatroin due date: sabato 19 ottobre, con uno spettacolo dedicato alle scuole della città, e domenica 20 ottobre, con ingresso gratuito per tutta la comunità. Questo progetto, fortemente voluto dalla parrocchia, ha come scopo principale sensibilizzaree adulti sul tema della violenza di genere. Lo spettacolo del 19 ottobre, denominato ’Progetto Scuola: D’amore si vive’, sarà dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, una delle tante donne vittime di femminicidio. Il caso specifico di Giulia ha scosso profondamente l’opinione pubblica .

