Tvzap.it - “Grande Fratello”, salta la puntata di stasera: la decisione di Mediaset

News Tv. Ladi oggi, giovedì 17 ottobre 2024, delnon andrà in onda. Per quale motivo? Si tratta di un cambiamento scelto da, che ha deciso di riorganizzare la propria programmazione in base alle esigenze strategiche della Rete. Non è solo il giovedì sera che subirà dei cambiamenti. Le modifiche riguardano non soltanto la fascia serale, ma anche quella pomeridiana, che ha subito una sospensione. Cosa sta succedendo al? (Continua dopo le foto) "", ladi oggi 17 ottobre 2024 non andrà in onda Anche questa settimana, ilperde il doppio appuntamento con la diretta.