Festa del cinema di Roma: Claudia Gerini, l'aspirapolvere di Capossela e tutte le star sul red carpet della seconda serata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tappeto rosso italianissimo con i cast di U.S. Palmese dei Manetti Bros. e di Paradiso in vendita di Luca Barbareschi. Più un elettrodomestico Vanityfair.it - Festa del cinema di Roma: Claudia Gerini, l'aspirapolvere di Capossela e tutte le star sul red carpet della seconda serata Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tappeto rosso italianissimo con i cast di U.S. Palmese dei Manetti Bros. e di Paradiso in vendita di Luca Barbareschi. Più un elettrodomestico

Live da Roma : Il film su Berlinguer che ha aperto la Festa del Cinema e le anticipazioni sui film da vedere - i divi in arrivo e i "rockumentary" - 00) si terrà l’atteso incontro con Gael García Bernal e Diego Luna che alla rassegna presentano la nuova serie di cui sono protagonisti, La Maquina – Il pugile (su Disney+). Elio Germano è davvero straordinario, non cerca mai l’eccesso di “mimesi” con Enrico Berlinguer quanto piuttosto la veridicità, il carisma e l’umanità del politico. (Amica.it)

Festa del Cinema di Roma : il blondie wob da diva di Claudia Gerini e gli altri beauty look del secondo red carpet - Secondo red carpet alla Festa del Cinema di Roma: tocca al film U.S. Palmese dei Manetti Bros. essere protagonista. Su fronte beauty però le luci si accendono su make-up e acconciature sfoggiati dalle star. Claudia Gerini incanta con occhi in bold e chioma soft'n'blonde. (Vanityfair.it)

Festa Cinema Roma - Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” - Alla Festa di Roma una storia di calcio ma anche di valori del sud. I Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese”. Servizio di Fabio Falzone The post Festa Cinema Roma, Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)