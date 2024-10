Udine20.it - ELIO il 9 gennaio 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Cantautore, musicista, comico, doppiatore, attore, conduttore televisivo, leader e cantante deglie Le Storie Tese,è uno dei più apprezzati e amati artisti della scena culturale italiana. Dopo il successo acon “Ci vuole orecchio” e dopo la reunion degli Eelst, l’istrionico artista annuncia “Quando un musicista ride”, il suo nuovissimo spettacolo che dal 23 ottobre approderà in tour nei principali teatri italiani: l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia – organizzato da VignaPR e FVG Music Live – si terrà il 9alda. I biglietti per ilappuntamento saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 18 ottobreonline su Ticketone.it, Eilo.it e nei punti vendita autorizzati. Giocare e ridere con la musica e le canzoni.