Che fine ha fatto Kimi Raikkonen? La vita in Italia e le passioni dell’ultimo campione di F1 con la Ferrari che oggi compie 45 anni

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è sempre stato un affascinante unicum nel mondo della Formula 1. Nel corso della sua carriera ha costruito un personaggio che è andato ben oltre i risultati in pista: l’Ice Man, un uomo di poche parole, che però talvolta lasciava i tifosi spiazzati dalle sue risposte ironiche e irriverenti. A distanza di tredal suo ritiro dalla Formula 1, il vuoto lasciato dasi sente ancora, non solo perché è stato l’ultimodel mondo con la, ma anche per il carisma unico che lo ha sempre contraddistinto., nel giorno del suo 45esimo compleanno, il suo presente lontano dal Circus rispecchia ancora alla perfezione la sua indole di outsider. L’uomo che nel 2007 regalò allail titolo mondiale, rimanelegato al mondo dei motori in una maniera del tutto peculiare.