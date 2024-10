Bergamo, Confindustria e sindacati ridisegnano il lavoro per giovani e donne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. Nella sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, mercoledì 16 ottobre durante un convegno su “Nuove dinamiche del lavoro e relazioni industriali”, è stato analizzato il nuovo accordo tra Confindustria Bergamo e Cgil, Cisl e Uil bergamaschi in favore del lavoro. Soprattutto di giovani e donne. Un’intesa firmata il mese scorso, infatti, prefigura un percorso condiviso per agevolare la loro occupazione con misure che ne favoriscano l’ingresso e la permanenza nel sistema imprese, stimolando una maggiore flessibilità organizzativa, l’adozione di adeguate misure per conciliare vita professionale ed esigenze familiari, un rinnovato supporto a favore della crescita professionale. L’alleanza tra sindacati e Confindustria Bergamo ha di fatto messo nero su bianco 50 linee guida da diffondere nelle imprese per potenziarne l’attrattività. Bergamonews.it - Bergamo, Confindustria e sindacati ridisegnano il lavoro per giovani e donne Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024). Nella sede dial Kilometro Rosso, mercoledì 16 ottobre durante un convegno su “Nuove dinamiche dele relazioni industriali”, è stato analizzato il nuovo accordo trae Cgil, Cisl e Uil bergamaschi in favore del. Soprattutto di. Un’intesa firmata il mese scorso, infatti, prefigura un percorso condiviso per agevolare la loro occupazione con misure che ne favoriscano l’ingresso e la permanenza nel sistema imprese, stimolando una maggiore flessibilità organizzativa, l’adozione di adeguate misure per conciliare vita professionale ed esigenze familiari, un rinnovato supporto a favore della crescita professionale. L’alleanza traha di fatto messo nero su bianco 50 linee guida da diffondere nelle imprese per potenziarne l’attrattività.

