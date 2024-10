Nerdpool.it - Ncuti Gatwa conferma il ritorno della terza stagione di Doctor Who (e prima del previsto)

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La storica serie diWho è stata rivoluzionata in modo significativo all’inizio di quest’anno, con l’ingresso dinel ruolo del Quindicesimo Dottore. NonostanteWho sia un vero e proprio successo culturale, non c’è stata alcunadel rinnovoserie per unagrazie alla partnership con Disney+, e all’inizio dell’anno lo showrunner Russell T. Davies ha indicato che la decisione era ancora in bilico.ha recentemente fornito un aggiornamento incoraggiante durante una recente apparizione al Graham Norton Show, rivelando che non solo resterà nei panni del Dottore, ma che le ripresedell’era Disney+ inizieranno nel 2025. “Sta andando tutto bene”, ha rivelato. “Abbiamo fatto la seconda serie quest’anno, lo speciale di Natale sta per arrivare e stiamo girando unaserie l’anno prossimo”.