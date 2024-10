Grandi nomi, talk e sfilate con ’Umbria Fashion’ . Moda, arte e solidarietà alla Sala dei Notari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Moda, arte, solidarietà e Grandi nomi per un evento che vuole anche essere un ponte tra i giovani che si stanno formando nelle scuole di Moda e design del territorio e il mondo imprenditoriale del fashion. Tutto pronto per la seconda edizione di “Umbria Fashion“, ideata e diretta da Laura Cartocci, pronta ad andare in scena sabato e domenica alla Sala dei Notari. La storia di successo sarà quella di Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e direttore creativo dell’azienda Luisa Spagnoli Spa, intervistata dalla giornalista Donatella Miliani domenica alle 18. Ma tanti saranno gli ospiti della manifestazione, che offre spunti di riflessione e approfondimento nei talk delle due giornate. Tra questi “Lavoro, la Moda guarda al futuro: le professioni più richieste“, sabato alle 16.30, “Moda e arte: il fascino della contaminazione“ sabato, alle 17. Lanazione.it - Grandi nomi, talk e sfilate con ’Umbria Fashion’ . Moda, arte e solidarietà alla Sala dei Notari Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)per un evento che vuole anche essere un ponte tra i giovani che si stanno formando nelle scuole die design del territorio e il mondo imprenditoriale del fashion. Tutto pronto per la seconda edizione di “Umbria Fashion“, ideata e diretta da Laura Cartocci, pronta ad andare in scena sabato e domenicadei. La storia di successo sarà quella di Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e direttore creativo dell’azienda Luisa Spagnoli Spa, intervistata dgiornalista Donatella Miliani domenica alle 18. Ma tanti saranno gli ospiti della manifestazione, che offre spunti di riflessione e approfondimento neidelle due giornate. Tra questi “Lavoro, laguarda al futuro: le professioni più richieste“, sabato alle 16.30, “: il fascino della contaminazione“ sabato, alle 17.

