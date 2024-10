Empoli, Rebecca Corsi: “Essere sia mamma che dirigente di un club si può” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “mamma e dirigente di calcio di un club di Serie A? I due ruoli non sono assolutamente incompatibili, anzi. Non credo che ad una donna debbano Essere preclusi a priori posizioni e perCorsi, ma che al contrario ci sia la possibilità di far tutto e far coesistere la sfera familiare con quella lavorativa”. Queste le parole di Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli, nel corso di Sport business talk, webinar di LegisLab academy: “Per la mia esperienza è normale che si debbano fare dei sacrifici ma allo stesso tempo cerco di non mancare in nessuna delle due cose. Provo a godermi mia figlia, di stare con lei più tempo possibile durante la giornata e allo stesso tempo di portare avanti il mio compito di dirigente nel migliore dei modi, dedicando il tempo necessario per seguire tutto quanto di mia competenza”, riporta l’Ansa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “di calcio di undi Serie A? I due ruoli non sono assolutamente incompatibili, anzi. Non credo che ad una donna debbanopreclusi a priori posizioni e per, ma che al contrario ci sia la possibilità di far tutto e far coesistere la sfera familiare con quella lavorativa”. Queste le parole di, vicepresidente e amministratore delegato dell’, nel corso di Sport business talk, webinar di LegisLab academy: “Per la mia esperienza è normale che si debbano fare dei sacrifici ma allo stesso tempo cerco di non mancare in nessuna delle due cose. Provo a godermi mia figlia, di stare con lei più tempo possibile durante la giornata e allo stesso tempo di portare avanti il mio compito dinel migliore dei modi, dedicando il tempo necessario per seguire tutto quanto di mia competenza”, riporta l’Ansa.

