Liberoquotidiano.it - Buchmesse, Giuli: "La cultura è la nostra religione universale civile"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte, 15 ott. (Adnkronos) - "Laè la. Affamarla è un atto di empietà. E' un onore essere qui come Ospiti d'onore dopo trentasei anni. È un privilegio per autori, editori ed istituzioni attraversare il palcoscenico della fiera del Libro più importante al mondo per poter raccontare la". Così il ministro dellaitaliano Alessandroalla cerimonia inaugurale delladi Francoforte 2024 di cui l'Italia è protagonista: da mercoledì a domenica 88 scrittori della delegazione ufficiale di Italia Ospite d'Onore, più altri ancora invitati dagli editori tedeschi, animeranno le sale e gli stand della prima Fiera mondiale dedicata al libro e alla compravendita dei diritti. "Questa è un'epoca in cui la diffusione dei media ci ha resi più informati e liberi ma non sempre più saggi -.