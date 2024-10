Addio ai test d’ingresso a Medicina: la rivoluzione che cambierà tutto! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma - Dal 2025, accesso libero per Medicina con selezione basata sugli esami del primo semestre: ecco cosa cambierà nel sistema. È in arrivo una rivoluzione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina: dal 2025, il tradizionale test d’ingresso sarà eliminato e sostituito con una nuova formula che prevede una selezione basata sui risultati del primo semestre di studi. A presentare questa importante novità sono stati il presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti, e il presidente della commissione Sanità, Francesco Zaffini, durante una conferenza al Senato. La proposta punta a rivoluzionare l’attuale sistema di accesso al corso di laurea, consentendo agli studenti di iscriversi liberamente al primo semestre senza superare un test preliminare. Abruzzo24ore.tv - Addio ai test d’ingresso a Medicina: la rivoluzione che cambierà tutto! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma - Dal 2025, accesso libero percon selezione basata sugli esami del primo semestre: ecco cosanel sistema. È in arrivo unaper l'accesso ai corsi di laurea in: dal 2025, il tradizionalesarà eliminato e sostituito con una nuova formula che prevede una selezione basata sui risultati del primo semestre di studi. A presentare questa importante novità sono stati il presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti, e il presidente della commissione Sanità, Francesco Zaffini, durante una conferenza al Senato. La proposta punta a rivoluzionare l’attuale sistema di accesso al corso di laurea, consentendo agli studenti di iscriversi liberamente al primo semestre senza superare unpreliminare.

