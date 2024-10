Ilgiorno.it - Tirano: chi era Francesca Rossi, la mamma morta sul monte Legnone

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – “Torniamo a sperare come primavera ogni anno torna a fiorire”. La frase è di Padre David Maria Turoldo, l’intellettuale grande amico del religioso tiranese Camillo De Piaz, ed è stata scelta per il manifesto funebre che annuncia la scomparsa di un’altra tiranese dal finissimo intelletto,Alessandra, la docente universitaria di 45 anni che domenica ha perso la vita precipitando per 150 metri in un canalone sul versante occidentale delera con il fratello Stefano, testimone impotente dell’incidente avvenuto al ritorno, mentre stavano scendendo, verosimilmente a causa di un cedimento del terreno o per un piede messo in fallo.