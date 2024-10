Teatro Cilea di Napoli: continua la Campagna Abbonamenti per la Stagione Teatrale 2024-2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Al Teatro Cilea di Napoli un viaggio emozionante tra prosa e musica, con spettacoli imperdibili. Posti ancora disponibili al Teatro Cilea di Napoli. Acquistare un abbonamento non significa solo garantirsi il miglior posto in sala, ma anche entrare a far parte di una comunità di appassionati del Teatro, che condividono la stessa passione per l’arte 2anews.it - Teatro Cilea di Napoli: continua la Campagna Abbonamenti per la Stagione Teatrale 2024-2025 Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aldiun viaggio emozionante tra prosa e musica, con spettacoli imperdibili. Posti ancora disponibili aldi. Acquistare un abbonamento non significa solo garantirsi il miglior posto in sala, ma anche entrare a far parte di una comunità di appassionati del, che condividono la stessa passione per l’arte

Teatro Cilea di Napoli : continua la Campagna Abbonamenti per la Stagione Teatrale 2024-2025. Posti ancora disponibili! - “Ghiri Gori” è un musical unico nel suo genere, realizzato dagli allievi della prestigiosa Cilea Academy, diretta dal rinomato attore e regista Lello Arena.  Per Casillo – in scena dal 30 Gennaio – è un ritorno in grande stile e lo farà con lo spettacolo “Colpo grosso a villa Pignatiello” mentre Buccirosso dal 13 febbraio presenta al pubblico ” Il Vedovo Allegro ” mentre Maurizio Casagrande ... (Anteprima24.it)

Giovanni Vernia torna in scena con Capa Fresca : one man show rinnovato al teatro Cilea - Dopo il successo della precedente tournée da quasi tutto esaurito, Giovanni Vernia torna in teatro con il suo one man show che continua a riempire i teatri d’Italia di divertimento e intelligente ironia: Capa Fresca(di e con G. Vernia), per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi, prodotto... (Reggiotoday.it)

"Separare e riformare" : al teatro Cilea il congresso straordinario dell'Unione Camere penali italiane - “Ci tenevo a salutarvi e porgere il benvenuto della Città metropolitana e della città di Reggio Calabria. Siamo molto contenti e onorati di poter ospitare oggi e nei giorni a venire questo congresso straordinario dell'Unione delle camere penali. Per questo ringrazio il presidente nazionale... (Reggiotoday.it)