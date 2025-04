Tennis Musetti vince il derby italiano contro Berrettini e conquista i quarti a Montecarlo

Musetti si è qualificato ai quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo battendo in due set Matteo Berrettini in un'ora e 34 minuti di gioco. Il Tennista toscano si è imposto sul romano in due set, con il punteggio di 6-3 6-3. Per un posto in semifinale Musetti se la vedrà con il vincente tra il greco Stefanos Tsitsipas, sesta forza del seeding, e il portoghese Nuno Borges.

