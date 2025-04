Omicidio di capodanno chiesto l' ergastolo per Vazquez Dipres | si attende la sentenza

chiesto l'ergastolo per Anderson Vasquez Dipre, imputato per la morte di Ezechiele Mendoza Gutierrez, ucciso con lo stelo di un bicchiere la mattina del primo gennaio 2024 ai laghetti Alcione di Udine, nella zona sud della città. Per l’accusa, il. Udinetoday.it - Omicidio di capodanno, chiesto l'ergastolo per Vazquez Dipres: si attende la sentenza Leggi su Udinetoday.it La sostituto procuratore Elisa Calligaris hal'per Anderson Vasquez Dipre, imputato per la morte di Ezechiele Mendoza Gutierrez, ucciso con lo stelo di un bicchiere la mattina del primo gennaio 2024 ai laghetti Alcione di Udine, nella zona sud della città. Per l’accusa, il.

Omicidio Capodanno Udine: chiesto ergastolo per aggressore - La Procura di Udine ha chiesto stamani una condanna all'ergastolo per Anderson Dipre Vasquez, il cittadino dominicano di 35 anni accusato dell'omicidio del connazionale di 31 anni Ezechiele Mendoza Gu ... (ansa.it)

Omicidio di capodanno, chiesto l'ergastolo per Vazquez Dipres: si attende la sentenza - In serata è attesa la sentenza per il "delitto di Capodanno", verificatosi ai Laghetti Alcione il primo gennaio del 2024 ... (udinetoday.it)

Omicidio di capodanno, la pubblica accusa chiede l'ergastolo per Dipre - Il dominicano è accusato di aver ucciso l'amico Ezechiele Mendoza Gutierrez conficcandogli un bicchiere rotto alla gola. Per il Pm è stato un omicidio volontario aggravato ... (rainews.it)