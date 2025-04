Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, Musetti batte Berrettini nel derby italiano

Lorenzoha vinto ilcontro Matteoall’Atp. Il tennista di Carrara, n°16 del mondo, si è imposto 6-3 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco. Ai quarti di finale, venerdì 11 aprile, se la vedrà con il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas (greco n°8 Atp) e Nuno Borges (portoghese n°43 Atp). L’analisi del match traha vinto il 73% dei punti con la prima di servizio e l’83% con la seconda. Ha conquistato tre break point su 10 e ben 30 punti in fase di risposta (67 totali). Troppi gli errori commessi dal 28enne romano che deve aver pagato gli sforzi fatti durante il match vinto contro Alexander Zverev dopo due ore e mezzo.(n°34 al mondo), inoltre, all’ottavo game del secondo set ha fatto ricorso al medico per un problema al piede.