Lo conoscerete presto… Francesca Tocca ha un nuovo amore? Lei racconta tutto

Il 23 gennaio scorso,e Raimondo Todaro hanno comunicato pubblicamente la loro decisione di separarsi, dopo anni di alti e bassi. I due ballerini, volti noti del panorama televisivo italiano, avevano già attraversato un momento di crisi in passato, ma allora erano riusciti a ricucire il rapporto e a tornare insieme. Questa volta, tuttavia, sembra che la rottura sia definitiva, presa con maturità e senza rancori. A testimoniarlo, un messaggio congiunto pubblicato sui loro profili social, dove si legge: “Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostroe alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il percorso di vita singolarmente. Rai e Fra”.