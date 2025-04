San Donato sospende l' accordo col Milan sullo stadio

Donato Milanese ha sospeso l'accordo di programma con il Milan per realizzare lo stadio nell'area di San Francesco. La decisione è arrivata dopo un incontro tra il sindaco Francesco Squeri e i rappresentanti di Regione Lombardia, Città metropolitana, Fs Sistemi Urbani, Rete.

