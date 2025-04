Liberoquotidiano.it - La Casa Bianca: "145%, ecco la verità sulla Cina"

Un funzionario dellaparlando alla Cnbc ha chiarito che l'aliquota sui dazi statunitensi sulle importazioni cinesi ammonta ora effettivamente al. L'ultimo ordine esecutivo del presidente Donald Trump aumenta i dazi su Pechino dall'84% al 125%. Ma questo si aggiunge ai dazi del 20% sul fentanyl che Trump aveva precedentemente imposto alla. Ladunque, per comprendere bene cosa sta succedendo, ha chiarito che il dazio del 125%si aggiunge a quello del 20% che Donald Trump aveva precedentemente imposto allaper il suo ruolo nella fornitura di fentanil agli Stati Uniti. Quindi, precisa la, i dazi sui prodotti cinesi decisi da Trump da quando è entrato in carica sono pari al. Intanto si aprono nuovi contatti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per proseguire i negoziati alla ricerca di una soluzione ai dazi reciproci.