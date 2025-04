Ilfattoquotidiano.it - I vandalismi contro le Tesla pesano sui prezzi delle assicurazioni: +28% sulle polizze per le auto di Musk

Da fine 2024 ad aprile 2025 iper assicurare un’del marchiohanno subito un’impennata delsu base annua. In altre parole, il costo medioè passato, in soli 12 mesi, da 796 euro a 1.022 euro. A riferirlo è il portale Facile.it che, in una recente analisi, ha esaminato un campione di oltre 130.000 preventivi perRCcon copertura furto e incendio raccolti nell’ultimo anno. Alla base vi sarebbero anche i tanti atti vandalici che hanno colpito alcune concessionarie ditra Stati Uniti ed Europa, Italia inclusa, a seguito della nomina di Elona capo del Dipartimento per l’efficienza governativa Usa.Un’impennata che sarebbe pertanto collegata alla crescente paura che levetture dipossano essere prese sempre più di mira.