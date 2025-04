Aree Interne Matera FdI | Dal governo attenzione straordinaria per il Sannio

"Con l'approvazione, avvenuta ieri durante la Cabina di regia convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, del nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (SNAI), si apre finalmente la fase operativa di un percorso tanto atteso quanto necessario". – Lo dichiara in una nota il senatore sannita Domenico Matera, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Sannio."Si tratta di un risultato di grande rilievo – prosegue Matera – che testimonia l'attenzione concreta del governo Meloni verso i territori più fragili del Paese.In particolare, per la Campania, sono state istituite nuove Aree SNAI, tra le quali il 'Fortore Beneventano' e l''Alto Matese', entrambe con un finanziamento iniziale di 4 milioni di euro.

