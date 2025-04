Juventus riporta a casa Pintus | la crisi del Real Madrid offre lo spiraglio il re dei preparatori come colpo di mercato

Pintus, torinese classe 1962, è il re dei preparatori atletici nel calcio, a livello mondiale, tanto da essere considerato uno dei. Leggi su Calciomercato.com Antonio, torinese classe 1962, è il re deiatletici nel calcio, a livello mondiale, tanto da essere considerato uno dei.

Juventus, riporta a casa Pintus: la crisi del Real Madrid offre lo spiraglio, il re dei preparatori come colpo di mercato. Juventus, non solo gioie nella prima di Tudor: fischi per Koopmeiners, Vlahovic non convince. Attacchi a Giuntoli. Prime Video porta il calcio europeo in casa: Milan e Juve nei playoff di Champions. Parma senza paura: sfiora il colpaccio con la Juve e porta a casa un punto. Champions: la Juve resiste con orgoglio all'Aston Villa e porta a casa un punto prezioso. Nuovo ko pe.... Capolavoro Juventus: ribalta il Milan e porta a casa la prima vittoria del girone.

Juventus, riporta a casa Pintus: la crisi del Real Madrid offre lo spiraglio, il re dei preparatori come colpo di mercato - Antonio Pintus, torinese classe 1962, è il re dei preparatori atletici nel calcio, a livello mondiale, tanto da essere considerato uno dei segreti delle vittorie. (calciomercato.com)

