Milanotoday.it - Gli omaggi del Fuorisalone rivenduti a 300 euro

Leggi su Milanotoday.it

Fioccano, ora per ora, gli annunci di prodottiati durante ildi Milano ea prezzi folli. Il più pubblicato è indubbiamento lo sgabello di Etro, che il brand regalava in questi giorni nella boutique di via Pontaccio. Ma iniziano ad apparire anche alcuni annunci.