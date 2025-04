Ilfoglio.it - La maggioranza glissa sul Difesa Ue: alla Camera approvata una mozione che non cita la parola "riarmo"

Leggi su Ilfoglio.it

Lasembra essere ancora timida nell'appoggiare in pieno il Rearm Eu. Questa mattinadei deputati sono state votate una serie di mozioni riguardanti il piano dieuropeo, i cui estremi sono stati presentati ormai più di un mese fa a Strasburgo dpresidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. L'unico testo che è stato approvato dall'aula di Montecitorio è stato quello presentato dal centrodestra unito. Nessuna sorpresa, in realtà. Se non fosse che il documento approvato è anche l'unico al cui interno non c'è nessun tipo di riferimento al piano dieuropeo, tanto da non essere nemmeno nominato. Non è una strategia nuova in realtà, anche prima del Consiglio europeo laaveva presentato un testo vago, per non scontentare nessuno. In totale le mozioni votate oggi sono state sette: sei presentate dai diversi gruppi di opposizione, mentre una unica per la