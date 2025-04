Oasport.it - Tiro a segno, La Cina 2 vince la gara di pistola mista a Buenos Aires

In una finale tutta interna, la2 si porta a casa la vittoria nella, penultimo segmento valido per la Coppa del Mondo 2025 di, rassegna in scena in Argentina, precisamente a. Il binomio formato da Qianke Ma-Yifan Zhang si è reso artefice di una prova molto solida, in cui ha chiuso i conti con 16 punti arginando senza patemi il team 1 formato da Qianxu Yao e Kai Hu, secondi con 10. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata l’India 1 di Singh Suruchi Inder e Saurabh Chaudharay, i quali hanno sconfitto facilmente i connazionali della squadra India 2 Manu Bhaker e Ravinder Singh per 16 a 8. Ricordiamo che in questa prova non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.