Lanazione.it - Morto sul lavoro a 76 anni, era padre di un assessore. Malore fatale dopo essere stato appena assunto

Montecatini Terme, 10 aprile 2025 – Morire a 76. È quanto accaduto a Massimo Mirabelli, 76, sposato edell’Federico Mirabelli di Livorno. Erano circa le 8 di oggi, 10 aprile, quando l’uomo ètrovato privo di vita davanti a uno degli ingressi secondari dell’albergo Ercolini e Savi a Montecatini. L’uomo ha avuto unimprovviso mentre stava entrando nella struttura ricettiva per portare la biancheria da una lavanderia industriale. Decesso perall'hotel Ercolini e Saviuna vita lavorativa trascorsa nel settore dei trasporti, Mirabelli era riuscito da pochissimo ad ottenere un contratto di un mese da una ditta elbana che si occupa di consegnare e ritirare la biancheria per gli alberghi. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, ma per l’uomo, ormai, non c’era nulla da fare.