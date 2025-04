Emis Killa furioso con i fan | Andate a rubare non chiedete soldi a me

Emis Killa si è sfogato sui social per le richieste "assurde" che riceve dai fan nei messaggi privati. Il rapper con una storia condivisa su Instagram ha chiesto ai follower di smetterla di chiedergli soldi per "pagarsi i debiti". "Mi tengo questa cosa da un po' e ve la devo dire", comincia così .

