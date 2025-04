Internews24.com - Seconda squadra Inter, Marotta spiega tutto: «La faremo se ci sarà la possibilità, è perfetta per avere uno zoccolo duro di italiani. Ecco dove giocheremo»

di Redazione: le parole del presidente nerazzurro che entra nei dettagli del progetto legato al settore giovanileDurante l’evento de Il Foglio a San Siro, il presidente nerazzurro Beppehato nei dettagli quella che è l’idea della società per la creazione delladell’– «L’farà lase cila, se unasse rinunciare all’iscrizione nel campionato di Serie C, quindi attendiamo. Laperunodi giocatori: al di là dell’aspetto economico infatti c’è la volontà di creare un serbatoio da cui attingere pergiocatori. Sopratperché per l’attuale organizzazione del calcio italiano, dopo le prime squadre c’è l’under 19.