Thesocialpost.it - Addio ad Antonello Fassari, il tributo commosso di Elena Sofia Ricci: “Grazie per quello che mi hai donato”

Leggi su Thesocialpost.it

Il dolore per la scomparsa diha unito in un abbraccio silenzioso colleghi, amici e fan, tutti stretti nel ricordo dell’attore romano scomparso a 72 anni. Tra le assenze notate durante i funerali celebrati alla Chiesa degli Artisti di Roma, anche quella di, che però non ha tardato a manifestare il proprio affetto e il proprio cordoglio, nonostante la distanza fisica.Il motivo dell’assenzaL’attrice, impegnata in un viaggio in Giappone già programmato e legato anche alla preparazione della sua co-conduzione dei David di Donatello insieme a Mika, non ha potuto essere presente alla cerimonia. Tuttavia, non ha fatto mancare la sua vicinanza, scegliendo un gesto carico di significato: un cuscino floreale a forma di cuore, composto da rose bianche e rosse, con una dedica semplice ma intensa:“per tuttoche mi hai”.