Cannes 2025 il nuovo film di Spike Lee a sorpresa al Festival | Io e Denzel di nuovo insieme!

Lee torna a, e lo fa a modo suo. Dopo che il suo“Highest 2 Lowest” era stato assente dal roster ufficiale della selezione del, è stato lo stesso regista newyorkese a svelarne la partecipazione tramite Instagram. Con un post colorito e inconfondibile, Lee ha confermato che ilsarà presente fuori concorso, alimentando immediatamente l’attesa. Protagonista della pellicola èWashington, alla sua quinta collaborazione con Lee, in un’opera che reinterpreta iun classico di Akira Kurosawa. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso daLee (@officiallee)Lee non èai colpi di scena, e questa volta ha scelto di bruciare tutti sul tempo. Meno di due ore dopo la conferenza stampa di presentazione della selezione ufficiale deldi— in cui Highest 2 Lowest non era stato menzionato — il regista ha scritto sui social un messaggio inconfondibile “Buongiorno a tutti.