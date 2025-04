Lapresse.it - Cannabis light, il consigliere di Azione Nahum fuma in piazza a Milano

“Oggi ci accendiamo questae la dedica è al governo Meloni e quel simpatico burlone del ministro Salvini, che vogliono polverizzare due miliardi di euro di indotto all’anno e 22.000 posti di lavoro per una sostanza che non è psicotropa e non fa assolutamente nulla”. Lo ha detto ilcomunale diDaniele, accendendosi una canna diin, davanti a Palazzo Marino, per protestare contro il ddl sicurezza che ne vieta di fatto la produzione.“È una proposta folle – spiega– che ingrossa solo le mafie e peggiorerà il sovraffollamento carcerario, da oggi da quando verrà firmato questo decreto noi avremo degli imprenditori che sono da più di 10 anni che investono nel settore che saranno considerati come Pablo Escobar”. Va legalizzata lain generale, regaliamo 7miliardi alle mafie per una sostanza che è meno invasiva del vino.