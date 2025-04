Ilfattoquotidiano.it - “Lasciare il nido è difficile in una società piena di conflitti. Quello che c’è fuori spesso mi spaventa ed è per questo che cerco la libertà”: così Rondine

Il cantautore Tommaso Santoni, classe 2005, non ha scelto il suo nome d’artea caso. Oltre ad essere il suo disco d’esordio, è un omaggio al concetto di. Di quando si spicca il volo dal, per scontrarsi poi con la dura realtà. E per reazione che succede? C’è il tentativo di ricollegarsi al bambino interiore che riesce, in qualche modo, a preservare la voglia di continuare a scoprire nuovi mondi.è il mondo racchiuso nei dodici brani inediti dibel disco (prodotto da Marco Paganelli, Gianmarco Grande, Kyv, Matteo Milita, Marta Venturini e Dema) che ci restituisce la freschezza di una rinnovata e ritrovata energia che sta attraversando il cantautorato italiano. Un ritratto sincero della generazione che sta crescendo tra ansie, relazioni complicate, sfiducia ma anche la voglia di cambiare le cose.