Devil May Cry riceverà la stagione 2 Netflix e Capcom hanno annunciato il rinnovo per la serie animata

L’annuncio ufficiale è arrivato:May Cry avrà una seconda. Dopo l’ottimo debutto dellasu, sia la piattaforma di streaming checonfermato il, scatenando l’entusiasmo dei fan. La notizia è stata accompagnata da un poster teaser, lasciando intendere che la nuovasia già in lavorazione.La prima, composta da otto episodi, è stata rilasciata il 3 aprile 2025 e ha subito conquistato pubblico e critica (come abbiamo visto nella nostra recensione) grazie a un mix esplosivo di narrazione cupa, combattimenti spettacolari e uno stile visivo accattivante. L’adattamento animato è firmato da Adi Shankar, già noto per la sua interpretazione di Castlevania, e animato dallo studio sudcoreano Studio Mir, lo stesso dietro The Legend of Korra e X-Men ’97.