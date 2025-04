Champions League Inter ben rappresentata nel Team of the Week | i nomi!

nominativi degli 11 calciatori presenti nel "Team of the Week" relativo all'ultimo turno di Champions League, con l'Inter degnamente rappresentata. Di seguito tutte le scelte.I NERAZZURRI – Sono ben 3 i calciatori dell'Inter che figurano nel "Team of the Week" riguardante l'andata dei quarti di finale di Champions League. Si tratta di: Yann Sommer, le cui parate hanno contribuito in maniera significativa al successo finale dei nerazzurri contro il Bayern Monaco con il punteggio di 2-1; Alessandro Bastoni, ancora una volta protagonista in fase di costruzione delle sortite offensive della sua compagine; Nicolò Barella, che ha giganteggiato in mezzo al campo contro uno dei migliori reparti di centrocampo a livello europeo.Champions League, tutte le scelte per il 'Team of the Week': 3 dell'Inter e non soloMIGLIORI 11 – Oltre ai tre calciatori dell'Inter, a comparire nel "Team of the Week" sono stati altrettanti giocatori del PSG e dell'Arsenal, oltre a due del Barcellona.

