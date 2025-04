Fine settimana con Rimini Marathon Regina Fumetti Festival ma anche Matrioska Lab store e teatro

Riminitoday.it - Fine settimana con Rimini Marathon, "Regina Fumetti Festival" ma anche Matrioska Lab store e teatro Leggi su Riminitoday.it La primavera è oramai sopraggiunta in città. Nonostante le temperature pungenti di queste giornate, le città "si tingono" di molteplici colori, risvegliando così i propri spazi verdi dal torpore caratteristico dei mesi invernali, e risvegliando in noi il desiderio di trascorrere del tempo.

Fine settimana con Rimini Marathon, "Regina Fumetti Festival" ma anche Matrioska Lab store e teatro. Rimini Marathon, giornata del mare, le iniziative per i primi 50 anni dall’Oscar di Amarcord: una settimana ricca di appuntamenti. Rimini Marathon e gara ciclistica, tutte le info sulla viabilità e le strade chiuse a Bellaria. NOVOMATIC e ADMIRAL Pay, Title Sponsor della Rimini Marathon 2025: sport, comunità e condivisione. Esselunga Città d’Arte – 8, 9, 10 Novembre 2024. Le gare da correre nella settimana di Natale. Ne parlano su altre fonti

Arriva la Rimini Marathon: cambia la viabilità - Il Comune ha varato regole temporanee per il traffico in vista di domenica, oltre che per il convegno di Cl e la gara ciclistica del 19 aprile ... (msn.com)

Torna la Rimini Marathon: ecco le informazioni sul percorso e la chiusura delle strade - Domenica 13 aprile la città sarà di nuovo teatro della Rimini Marathon, evento sportivo che attira migliaia di atleti e appassionati. Giunta alla sua decima edizione, la manifestazione prevede come di ... (chiamamicitta.it)

Rimini Marathon e altri eventi: come cambia la viabilità di Bellaria Igea Marina - Entra nel vivo a Bellaria Igea Marina la stagione dei grandi eventi sportivi e delle grandi manifestazioni, con alcuni in programma nei prossimi giorni: con annessa entrata in vigore di ... (altarimini.it)