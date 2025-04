Quotidiano.net - Immigrazione: Todd Lyons paragona le deportazioni ad Amazon Prime

Gli immigrati come i pacchi di. Il paragone scioccante arriva dal direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), il quale ha dichiarato di voler trasformare ledei migranti in un sistema "simile ad", con camion che raccolgono i clandestini per essere espulsi dal Paese con la stessa efficienza delle consegne del colosso dell'e-commerce. "Dobbiamo iniziare a trattare questo processo come un'attività commerciale. Come, ma con gli esseri umani", ha dettodurante il Border Security Expo 2-25 a Phoenix, in Arizona, secondo quanto riportato dai media locali.