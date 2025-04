Dailymilan.it - Fonseca, parole dure sui rossoneri nell’intervista al Guardian

Sono passati tre mesi dall’esonero di Pauloda parte del Milan, ma il tecnico portoghese non ha digerito quella separazione, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate al. L’allenatore, in forza al Lione, ha lanciato una frecciatina piuttosto chiara al club rossonero e al calcio italiano esprimendo una certa amarezza sulla fine della sua esperienza a Milano.Il Milan aveva deciso di esonerarelo scorso dicembre, quando la squadra si trovava all’ottavo posto in classifica. Al suo posto è arrivato Sergio Conceiçao, che ha portato a casa la Supercoppa Italiana ma non è riuscito a risollevare le sorti del campionato. Attualmente, ioccupano la nona posizione in Serie A, con nove punti di distacco dalla zona Champions League. Il cambio in panchina, dunque, non ha portato i risultati sperati, come sottolineato anche dal